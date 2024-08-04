Названы главные ошибки в тренировках после 40 лет

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала главные ошибки в тренировках после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

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Одной из распространенных ошибок после 40 лет Юрпалова посчитала перетренированность, которая не дает организму достаточного времени на восстановление. Следующей ошибкой стало пренебрежение силовыми тренировками. Она подчеркнула, что силовые упражнения помогают укрепить кости и суставы, а также сохранить мышечную массу.

Также в числе ошибок эксперт назвала отсутствие занятий для гибкости и мобильности, например, йогой. Последней ошибкой Юрпалова указала пропуск разминки и заминки, что приводит к растяжениям и травмам.

Ранее тренер Елена Логовичева предупредила о противопоказаниях к занятиям стретчингом. Специалист заявила, что растяжкой нельзя заниматься с недолеченными травмами, хроническими болезнями суставов, гипермобильностью и остеохондрозом в запущенной степени.