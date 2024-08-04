В привычном рационе человека есть полезные и опасные продукты, которые могут сказываться на здоровье сердца. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщил заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и доктор медицинских наук Алексей Березников.

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Сердце извлекает энергию в процессе расщепления жиров, поэтому при молодом возрасте употребление жиров благоприятно сказывается на состоянии здоровья.

"Кремлевские врачи в 1980-е годы рекомендовали членам ЦК съедать для здоровья сердца по кусочку сала каждое утро", — рассказал Березников.



По его словам, жир ускоряет обмен липидов, уменьшая проявления атеросклероза. Кроме того, следует категорически отказаться от соленой пищи и тех продуктов, которые способствуют застою воды в организме. Для поддержания здоровья сердца нужно полностью отказаться от алкоголя, пишет РИА Новости.

Ученые из Университета Нагои обнаружили, что употребление мелкой рыбы может значительно снизить риск смерти от различных причин. Исследование опубликовали в журнале Public Health Nutrition.