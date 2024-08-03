Врач объяснила, почему арбуз не сочетается с мясом

Врач-диетолог Анастасия Тараско объяснила, почему арбуз не стоит есть с мясом.

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Арбуз нельзя сочетать с мясом, особенно жареным. Врач подчеркнула, что арбуз несовместим с пищей, насыщенной жирами. Если вместе съесть эти продукты, может нарушиться пищеварительный процесс, так как организм попросту не выработает необходимые ферменты.

«Для арбуза ограничений немного. Эта ягода может быть как отдельным блюдом, так и сладким перекусом. Но лучше не есть его вместе с пищей, насыщенной жирами, например мясом. Есть риск нарушить процесс пищеварения, организм просто не сможет выработать нужные ферменты», — отметила Тараско.



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