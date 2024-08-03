Эксперты рассказали про пользу моркови

Первым делом необходимо сказать о том, что морковь помогает снизить уровень холестерина и предотвратить развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта. Кроме того, она является источником калия, который улучшает кровообращение и уменьшает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

К тому же в ней содержится бета-каротин, снижающий вероятность развития рака легких, толстой кишки и молочной железы.

Также она имеет антисептические и антибактериальные свойства, что способствует укреплению иммунитета. А большое количество клетчатки и грубого волокна в ее составе помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Полезна морковь и для зубов. Ее органические соединения являются минеральными антиоксидантами. При употреблении овоща у человека возникает повышенное слюноотделение, что помогает бороться с бактериями, провоцирующими кариес.

Любители моркови на 40 % снижают риски развития макулярной дегенерации и куриной слепоты с возрастом. Все дело в особой реакции, превращающей бета-каротин в витамин А.

Оранжевый овощ влияет и на состояние кожи и заживление ран. Кроме того, используется в качестве профилактики простатита.

И наконец, она очищает организм от токсинов, сообщает портал "Здоровое питание".

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