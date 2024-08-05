Спор о том, что полезнее — мясо или рыба, идет давно. В одном лагере любители сочного шашлыка или стейка, а в другом — приверженцы рыбных блюд. Вот что говорят врачи на этот счет.

Врач-диетолог Александра Разоренова утверждает, что рыбу стоит есть чаще. По ее словам, в неделю как минимум должно быть два-три «рыбных дня». Белок из рыбы усваивается организмом быстрее, чем мясной.

Кроме того, в рыбе содержится омега-3, что, в свою очередь, снижает вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов. Также она богата витаминами D, A, E, группы B, фосфором, селеном, магнием, натрием и калием. Однако это совершенно не значит, что от мяса нужно отказаться, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что всем любителям рыбы придется по вкусу ароматный и насыщенный суп из минтая. Он быстро готовится и отлично подойдет во время похудения — всего 29 ккал на 100 г.

Также NEWS.ru рассказывал: чтобы похудеть, необязательно ежедневно питаться одной куриной грудкой. Ее можно спокойно заменить на рыбу, ведь в ней не меньше белка. Предлагаем рецепт трески на пару без вреда для фигуры — всего 70 ккал на 100 г.