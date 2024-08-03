Врач предупредил об уязвимостях женщин

Зачастую они испытывают слишком много беспокойства.

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Сон должен продолжаться шесть-восемь часов, в противном случае возникнут серьёзные проблемы со здоровьем.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился сомнолог Павел Кудинов.

«Вопрос не в том, кто больше спит, а кто чаще страдает тревожно-депрессивными расстройствами. Тревога мешает человеку уснуть и поддерживать сон, поэтому эти расстройства будут влиять на качество сна. Здесь бессонницами будут страдать чаще женщины, потому что тревожностью и депрессией страдают больше они. Соблюдение здорового режима сна продлевает жизнь, потому что во время сна организм и головной мозг делают свои дела по настройке организма, по переводу с кратковременной в долговременную память и так далее. О результатах говорят испытания по сокращению продолжительности сна у животных, это приводит к снижению иммунитета, увеличению риска развития онкологических заболеваний, к артериальной гипертензии, сахарному диабету. А все эти заболевания сокращают жизнь. Здоровый режим сна — это ложиться и просыпаться в одно и то же время. Продолжительность сна это где-то 6-8 часов. Соответственно, если на работу просыпаться нужно в 6 утра, то где-то в 10 надо ложиться. Соблюдать этот режим особенно важно тем, кто страдает проблемами со сном, какой-либо бессонницей. От несоблюдения этого режима и появляется выражение "понедельник — день тяжёлый", потому что в воскресенье мы выспались и ложимся поздно, а в понедельник встаём рано и получаем недосып».



Ранее сомнолог назвала оптимальную дозировку мелатонина. Российские врачи чаще всего назначают пациентам три мг. Применение препаратов с более высоким содержанием гормона «необоснованно».