Диетолог объяснил, как худеть «незаметно»

Ежедневные прогулки, включение белковых блюд в рацион, снижение потребления алкоголя и ограничение перекусов помогает худеть «незаметно» без строгих ограничений. Об этом изданию Daily Mail рассказала диетолог из США Ники Вудс.

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Врач объяснила, что употребление углеводных продуктов (кондитерских изделий, хлопьев, сладких напитков) на завтрак может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. По мере снижения концентрации глюкозы будет нарастать чувство голода, которое может вынудить человека чаще перекусывать до обеда и потреблять избыточное количество калорий. По этой причине Вудс рекомендует отдавать предпочтение яйцам или нежирному мясу в качестве первого приема пищи. Такие продукты помогают надолго сохранять чувство сытости.

Другой фактор незаметного похудения представляет собой отказ от алкоголя. По подсчетам диетолога, пара бокалов красного вина вечером может увеличить дневное потребление энергии на 310 калорий. Суммарное их количество в течение недели может достигать 2170. Примерно столько же содержится в большой пицце.

Чтобы сократить количество лишних калорий, поступающих в организм из алкоголя, диетолог советует прибегать к своеобразным «уловкам». По словам Вудс, для здоровья и фигуры опаснее всего употреблять спиртные напитки дома. Врач рекомендует иногда посещать рестораны или бары, однако добираться до них нужно пешком. Если предприятие расположено далеко от дома — такая прогулка поможет сжечь до 600 калорий.