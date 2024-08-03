Врач объяснил, зачем пить томатный сок

Включение в рацион соков связывают с получением большого количества витаминов и микроэлементов, забывая о том, что в сладких напитках содержится и много фруктозы, что не лучшим образом влияет на печень, кишечник, микрофлору. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов предложил выход из ситуации - разнообразить свое питание томатным соком. Как объяснил специалист, ситуация, когда мы пьем много жидкости, тех же фруктовых соков, ограничивая при этом соль в рационе (ведь часто можно слышать, что этот продукт надо сокращать), может дать обратный эффект. А именно: спровоцировать в организме своего рода "наводнение", затруднив процесс вывода жидкости.

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"Чтобы нормально расстаться с жидкостью требуется определенное количество соли", - подчеркнул врач в своем Telegram-канале.



Это значит, что, например, летом, когда мы потребляем много жидкости, необходимо, чтобы соль тоже в достаточном количестве присутствовала в рационе. Это, как ни парадоксально звучит, помогает человеку не отекать и не создавать то самое "наводнение".

"В этом смысле идеальным является томатный сок", - отметил гастроэнтеролог, добавив, что продукт помимо небольшого количества соли также содержит и клетчатку, что важно для нормальной работы кишечника.



Неслучайно медики рекомендуют, если есть проблемы с походом в туалет, пить томатный сок. Он стимулирует работу кишечника, содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки.

"Надо иметь в виду, что если вы пьете больше сока, то учитывайте его в общем количестве жидкости и добавляйте немного соли в рацион. Нам можно пить и томатный сок, ничего не добавляя", - заключил Сергей Вялов.



И, конечно, важно помнить, что всего должно быть в меру. Недостаток соли, как и ее избыток, может навредить. Также врачи отмечают, что к сокам нужно относиться как к еде, не заменяя ими обычную чистую воду.