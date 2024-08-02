Врач объяснил, почему не стоит есть арбузы с яркой мякотью

Арбуз со слишком яркой мякотью лучше не есть, потому что он может быть полон вредных веществ — нитратов, рассказал «ФедералПресс» врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, на это нужно обращать внимание при разделке этой ягоды.

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При разделке арбуза обращайте внимание на структуру мякоти. У ягоды с избыточным содержанием нитратов, как правило, неестественно яркая мякоть с толстыми белыми прожилками — стромой. В этом случае лучше отказаться от употребления арбуза, — подчеркнул инфекционист.



Он добавил, что при слишком сильном желании полакомиться арбузом лучше съесть небольшой кусочек, причем лучше мякоть, которая находится ближе к центру, потому что возле кожуры в ней слишком высокая концентрация нитратов.

Безопасное количество съеденного должно быть небольшим — 200 г на один прием, — подытожил Неронов.



Диетолог Елена Соломатина ранее предупредила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу. По ее словам, подобные арбузы представляют особую опасность для беременных, детей и пожилых.