Эндокринолог посоветовал эффективные способы борьбы с лишним весом

По данным Росстата, за пять лет число россиян с лишним весом выросло на 0,8%. Врач-эндокринолог Ольга Ястребова в эфире телеканала «МИР 24» рассказала об эффективных способах борьбы с лишними килограммами.

© Mir24.TV

«Самый правильный способ, который играет в долгосрочной перспективе, это модификация образа жизни и образа питания. И это ни в коем случае не диета, это переход в ранг правильного питания. В первую очередь здесь основополагающую роль играют ограничения легкоусвояемых углеводов и трансжиров», – рассказала эксперт.



По мнению специалиста, в России всегда был достаточно высокий процент людей с избыточным весом. Врач отмечает, что обмен веществ у всех разный, кто-то может есть фастфуд и не полнеть, а кому-то достаточно одного запаха для того, чтобы набрать пару лишних килограммов.

Эндокринолог выделила основные правила, которые помогут избежать избыточного веса. Среди них – прививание полезных привычек с детства.

«Сейчас очень серьезная проблема именно в плане детского ожирения, оно очень сильно помолодело, и с детьми работать достаточно сложно. Поэтому правила правильного питания и здорового образа жизни, безусловно, должны прививаться в семье с детства», – заявила специалист.



Ольга Ястребова отметила, что из рациона детей и взрослых должны быть исключены такие привычки, как заедать еду хлебом и пить чай с конфетами. А главное – пересмотреть весь свой рацион и включить спорт в повседневную жизнь. Для начала можно чаще ходить пешком до метро и подниматься домой не на лифте, а пешком.