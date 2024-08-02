Какие продукты помогут сохранить зубы здоровыми

Поддерживать здоровье зубов помогают не только чистка, но и продукты. Каким должно быть правильное питание для здоровья зубов и эмали, рассказала Стоматолог Елена Мартынова на портале «Медздрав Инфо».

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Самая твердая ткань в организме человека - это эмаль. Ее структура наследуется, но прочность во многом зависит от питания, объясняет врач Мартынова. Основным продуктом, который способствует здоровью зубов, является вода, говорит специалист. Именно вода способствует увеличению количества слюны, а это помогает уменьшить число бактерий. Также нужно употреблять воду с фтором, потому что некоторые виды воды, подвергнутые обратному осмосу, могут удалить его.

Эмаль состоит из кальция, фосфора и фтора. Кальций содержится в молочных продуктах и сырах. Но для правильного усвоения кальция необходим витамин D, напоминает стоматолог. А фосфор человек может получить, употребляя в пищу мясо, жирную рыбу, морепродукты и яйца.

Овощи и зелень помогают очищать эмаль и массировать десны при жевании. Фитонциды растений нейтрализуют токсины бактерий, а витамин C укрепляет сосуды десен и костную ткань.

Советует Елена Мартынова есть и горький шоколад. Этот продукт, где содержание какао-бобов составляет 80% и выше, безопасен для зубов. Такой шоколад поможет снизить уровень кислотности и предотвратить кариес.

Для поддержания здоровой микрофлоры полезно употреблять квашеные продукты и напитки на основе чайного гриба. В целом, здоровое меню для зубов должно соответствовать общему здоровому рациону, подчеркивает доктор. Однако даже при правильном питании важно дважды в год посещать стоматолога.