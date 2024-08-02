Специалист рассказала о плюсах чая с мятой

Чай с мятой способен сделать кожу чище и избавить ее от прыщей, отметила диетолог Елизавета Афинская в издании «Доктор Питер». По ее словам, такой напиток также может уменьшить симптомы, связанные с повышенными уровнями андрогенов.

В социальных сетях можно увидеть много позитивных отзывов на мятный чай. Девушки пишут, что он помогает коже стать чище, избавляя от прыщей. <...> Чай с мятой может уменьшить и симптомы, связанные с повышенными уровнями андрогенов: у человека действительно становится меньше акне. Также он помогает бороться с гирсутизмом, когда волосы растут не там, где нужно, — подчеркнула специалист.



Афинская указала на исследования, которые проводили ученые на людях и животных. Согласно результатам, чай с мятой колосистой обладает антиандрогенными свойствами и приводит уровень гормонов в норму. У некоторых женщин отмечалось повышение показателей литеинизирующих и фолликулостимулирующих гормонов.

Диетолог предупредила, что сейчас данных о пользе мятного чая мало. От напитка следует воздержаться людям с заболеваниями почек и печени, беременным или кормящим грудью женщинам.

Ранее дерматолог Тагуи Аветова перечислила неочевидные причины появления прыщей. Среди них клещи, лямблии и другие микроскопические паразиты. Также высыпания и зуд могут спровоцировать чужеродные организмы. Специалист посоветовала обращаться к медикам для подбора правильного плана лечения.