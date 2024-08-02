Три причины отказаться от жвачки во время диеты

К жевательным резинкам нужно относиться с осторожностью, поскольку она может нанести вред здоровью. Особенно стоит отказаться от этого продукта во время диеты, передают «Белновости».

В жвачке нет углеводов, поэтому она практически не имеет калорий. В среднем одна подушечка имеет до семи калорий.

Однако жвачка провоцирует голод. При этом она не дает никаких гарантий, что во время диеты вы не сорветесь. Кроме того, она заставляет хотеть те продукты, в которых есть сахар. И наконец, жевательная резинка приводит к обострению гастрита. Она может стать триггером развития язвы.

Ранее эксперт-стоматолог Юрий Каримов оценил миф о возможности жвачкой заменить чистку зубов. Она может освежить дыхание и активизировать слюноотделение, но никак не может сравниться с обычной чисткой зубов в домашних условиях.

До этого врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что решение поехать за границу, чтобы вылечить зубы, можно назвать авантюрой, поскольку нельзя с уверенностью сказать, какого качества услуги окажут пациенту. Он добавил, что в некоторых случаях курс может занимать до года, поэтому серьезные врачи не возьмутся за лечение зубов за ограниченное время.