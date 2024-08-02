Гастроэнтеролог развеял популярные мифы о пиве

В пиве действительно содержатся растительные фитоэстрогены, сходные с женским эстрогеном, однако их концентрация слишком мала, чтобы повлиять на гормональный фон, рассказала LIFE.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, самый популярный миф о пиве, что из-за него набухает грудь, а фигура становится женственной.

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"Во всяком случае крупные исследования не нашли подтверждения этому. Фитоэстрогены не превратят мужчину в женщину. Но многочисленные научные работы доказывают, что на мужском либидо и репродуктивном здоровье может сказаться алкоголь в принципе. Он снижает выработку главного мужского полового гормона тестостерона и негативно влияет на мужскую фертильность — подавляет активность сперматозоидов", — отметила врач.



Она добавила, что при этом появление у мужчин пивного живота выдумкой не является, так как объем калорий в 100 граммах этого напитка и в стакане сладкой газировки почти один и тот же. Поэтому частое употребление пива сказывается на внешности, особенно если учитывать, что любители пива пьют не по одному бокалу и при этом закусывают высококалорийными копченостями, пиццей или орешками.

При этом безопасной дозы алкоголя не существует — это доказано наукой, подчеркнула Кашух. Небольшое количество спирта содержится даже в безалкогольном пиве, поэтому его нельзя пить подросткам и беременным женщинам.

В употреблении пива важна умеренность, которая спасет от негативных последствий, подытожила врач.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов ранее объяснил, что злоупотребление пивом опасно быстрым развитием алкоголизма. Он отметил, что данный напиток в четыре раза быстрее «прокладывает путь» к более крепким — коньяку, водке или самогону.