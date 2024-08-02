Эксперт рассказал, что необходимо для достижения долголетия

Соблюдение режима сна позволяет предотвратить диабет и болезни сердца, а также повысить продолжительность жизни. Об этом изданию Daily Mail рассказал Ричард Сиоу, директор центра исследования старения при Королевском колледже Лондона.

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Сиоу объяснил, что для сохранения здоровья необходимо не только спать в течение семи-девяти часов, но и выработать привычку засыпать и просыпаться в одно и то же время. По словам ученого, соблюдение графика помогает организму естественным образом приспосабливаться к регулярному циклу сна и бодрствования.

Исследование, проведенное учеными Гарвардской медицинской школы в 2023 году, показало, что между беспорядочным сном, повышенным риском сердечных заболеваний, деменции и диабета существует четкая взаимосвязь. К аналогичным выводам пришли исследователи из Бостона. Сиоу отметил, что, согласно результатам, мужчины, которые хорошо спят, живут в среднем на пять лет дольше тех, кто не высыпается. Качественный ночной отдых также продлевает жизнь женщин почти на два с половиной года.

Ученый добавил, что для подготовки мозга ко сну рекомендуется отказаться от гаджетов за час до засыпания. Также необходимо выработать особые вечерние ритуалы, успокаивающие организм. К ним могут относиться чистка зубов и чтение книги.