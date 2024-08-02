«Укрепляют кости». Гастроэнтеролог рассказал, чем полезны кабачки

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, чем полезны кабачки и почему их не стоит передаривать родственникам.

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При выборе кабачков следует обратить внимание на их внешний вид. На кожице плода не должно быть гнили, пятен, повреждений. Сам кабачок на ощупь должен быть упругим и звонким.

"В составе кабачка есть клетчатка, витамины группы B, С, PP, K, а также минералы — кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец. Благодаря этому они помогают нормализовать пищеварение, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и суставы", — рассказала Кашух.



Врач также отметила, что при всем обилии витаминов кабачки очень низкокалорийные — на 100 граммов продукта приходится всего около 24 калорий, передает Life.

Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, чем опасен добавленный сахар. Она добавила, что фруктоза не является полезной заменой сахару, она также повышает уровень глюкозы в крови.

Стало известно, что богатые омега-3 и жирными кислотами продукты — рыба, оливковое и льняное масла, рыбий жир — следует включить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера.