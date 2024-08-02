«Укрепляют кости». Гастроэнтеролог рассказал, чем полезны кабачки

«Укрепляют кости»: гастроэнтеролог Кашух рассказала, чем полезны кабачки
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, чем полезны кабачки и почему их не стоит передаривать родственникам.
При выборе кабачков следует обратить внимание на их внешний вид. На кожице плода не должно быть гнили, пятен, повреждений. Сам кабачок на ощупь должен быть упругим и звонким.
"В составе кабачка есть клетчатка, витамины группы B, С, PP, K, а также минералы — кальций, калий, магний, фосфор, железо, марганец. Благодаря этому они помогают нормализовать пищеварение, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляют кости и суставы", — рассказала Кашух.
Врач также отметила, что при всем обилии витаминов кабачки очень низкокалорийные — на 100 граммов продукта приходится всего около 24 калорий, передает Life.
Врач — диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, чем опасен добавленный сахар. Она добавила, что фруктоза не является полезной заменой сахару, она также повышает уровень глюкозы в крови.
Стало известно, что богатые омега-3 и жирными кислотами продукты — рыба, оливковое и льняное масла, рыбий жир — следует включить в рацион для снижения риска появления болезни Альцгеймера.