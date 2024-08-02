Врач дал советы по занятиям спортом в жару
Занятия спортом в жаркую погоду представляют риски для здоровья. Семейный врач клиники Майо в США и профессиональный бегун Чаун Кокс рассказал о некоторых правилах, которые следует соблюдать.
- Если вы решили тренироваться в жару, то не выбирайте для первого занятия жаркий день. Вашему телу нужно приспособиться к погоде. Начинайте с коротких тренировок и постепенно увеличивайте её продолжительность;
- Пейте больше жидкости. Тело охлаждается посредством потоотделения, а для него нужна жидкость. При обезвоживании тело начинает запасать тепло внутри, в результате повышается внутренняя температура тела;
- Не пытайтесь поддерживать свой обычный темп и интенсивность упражнений в жаркую погоду. Вам придётся немного облегчить тренировки, чтобы не навредить организму;
- Одежда при физической активности должна обеспечивать испарение пота с кожи. Носите светлые, лёгкие и свободные вещи;
- При первых признаках дискомфорта вам нужно прекратить тренировку. На тепловое истощение также могут указывать сильное потоотделение, мышечные спазмы, усталость, слабость и головокружение. Тепловой удар, который является более серьёзным состоянием, может сопровождаться учащённым, слабым пульсом и спутанностью сознания.