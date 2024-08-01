Соль: почему нельзя совсем от нее отказываться и как это навредит здоровью

Соль — один из наиболее обсуждаемых (и осуждаемых!) компонентов питания. Многие специалисты рекомендуют ограничивать ее потребление, чтобы избежать различных проблем со здоровьем, а модные ЗОЖ-блогеры вовсю пропагандируют полный отказ от соли.

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«Однако это может быть реально опасно для здоровья, особенно в летний период или во время интенсивных тренировок, когда потребности организма в электролитах возрастает», — предупреждает нутрициолог Елена Мухина.



Важность соли для организма

Соль, или хлорид натрия, играет ключевую роль в поддержании нормального функционирования организма. Она участвует в следующих важных физиологических процессах.

Регуляция водного баланса: натрий помогает поддерживать баланс жидкости внутри и вне клеток, предотвращая обезвоживание и отеки;

натрий помогает поддерживать баланс жидкости внутри и вне клеток, предотвращая обезвоживание и отеки; Нервная передача: натрий и калий участвуют в передаче нервных импульсов, что необходимо для функционирования нервной системы;

натрий и калий участвуют в передаче нервных импульсов, что необходимо для функционирования нервной системы; Мышечные сокращения: натрий помогает в сокращении и расслаблении мышц, что особенно важно для сердца и скелетных мышц;

натрий помогает в сокращении и расслаблении мышц, что особенно важно для сердца и скелетных мышц; Кислотно-щелочной баланс: соль помогает поддерживать нормальный уровень pH в организме, что важно для метаболизма и общего состояния здоровья.

Опасности полного отказа от соли

Итак, что будет, если вы последуете рекомендациям «экспертов» и перестанете добавлять соль в вашу еду?

Обезвоживание

«В жаркое время года организм теряет больше жидкости через потоотделение. Вместе с потом выводятся и электролиты, включая натрий. Недостаток натрия может привести к обезвоживанию, что особенно опасно для детей, пожилых людей, тех, кто страдает заболеваниями сосудов, почек и печени. Симптомы обезвоживания включают усталость, головокружение, сухость во рту и снижение работоспособности», — объясняет Елена.



Нарушение электролитного баланса

Натрий — ключевой электролит, который помогает поддерживать баланс жидкости в организме. Полный отказ от соли может привести к дисбалансу электролитов, что может вызвать мышечные судороги, слабость и аритмии.

Снижение артериального давления

«Высокое потребление соли связано с повышением артериального давления, а ее полное исключение может привести к гипотонии — состоянию, при котором артериальное давление слишком низкое. Это может вызвать головокружение, обмороки и недостаток энергии. Мораль: необходимо искать золотую середину», — подчеркивает Елена.



Нарушение работы нервной системы

Натрий необходим для нормальной работы нервной системы. Недостаток соли может привести к снижению когнитивных функций, ухудшению концентрации и даже к развитию депрессии.

Мышечные судороги и слабость

Соль играет важную роль в функционировании мышц. Ее недостаток может вызвать мышечные судороги, слабость и усталость, что особенно опасно при физических нагрузках в летнее время.

«Для тех, кто занимается бегом, кросс-фитом или плаванием или работает стоя, это может быть даже опасно для жизни», — утверждает Елена.



Как правильно потреблять соль

Рекомендуется потреблять соль в умеренных количествах. Взрослому человеку необходимо около 2,300 мг натрия в день, что примерно соответствует одной чайной ложке соли. Людям с гипертонией или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить потребление до 1,500 мг в день.

Выбор правильной соли

Предпочтение следует отдавать йодированной соли, так как она обеспечивает дополнительный источник йода, необходимого для здоровья щитовидной железы. Также можно использовать морскую или розовую гималайскую соль, которая содержит другие полезные минералы.