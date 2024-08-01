Терапевт объяснил, что такое загар

Загар является защитной реакцией кожи, поделилась с «МК в Крыму» главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило. По ее словам, помимо большого количества различных функций, например выделительной, кожа защищает человеческий организм.

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"Когда мы загораем, у нас резко снижается иммунитет. Вообще загар — защитная реакция, которая в любом случае приведет к снижению иммунитета. Уже сам цвет кожи нам о многом говорит. Почему кожа краснеет? Все этапы воспаления проходит: боль, отек, покраснение — это как воспалительный механизм. Защитный механизм — потемнение кожи", — поделилась главный терапевт Крыма.



Барило добавила, что наиболее безопасное время нахождения под солнечными лучами — утренние часы с 8 до 10 и уже после 17, когда активность солнца начинает снижаться.

Врач-невролог Владимир Мартынов ранее рассказал, что головные боли, возникающие в жаркую погоду, могут свидетельствовать об обезвоживании организма. По его словам, это обусловлено тем, что в жару люди начинают больше потеть.

Врач Ольга Малиновская ранее указала, что во время жары многие люди стараются употреблять легкую и холодную пищу, однако не надо забывать о том, что организму необходима энергия из продуктов. По ее словам, в жаркие дни нельзя питаться исключительно водой из-за возможного обезвоживания, лучше перейти на полезные фрукты, овощи и ягоды.