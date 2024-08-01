Гинеколог объяснил правила выбора нижнего белья

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Трубкина раскрыла россиянкам способы правильно выбрать нижнее белье. Ее комментарий публикуют aif.ru.

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По словам эксперта, следует покупать данный вид изделий с преимущественным содержанием натуральных материалов, а также избегать тесных вещей. Так, для повседневного использования предпочтительны мягкие бюстгальтеры с широкими бретелями, которые подходят по размеру и не имеют косточек и выраженных швов.

Что касается трусов, специалистка посоветовала приобретать классические модели с закрытыми передней и задней частями, например слипы. При этом врач призвала воздержаться от частой носки стрингов, которые не защищают интимную зону и способствуют переносу кишечной флоры во влагалище.

В апреле стилисты бренда Mark Formelle назвали россиянкам необходимое нижнее белье в гардеробе.