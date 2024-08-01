Врач предупредил о последствиях дефицита белка в рационе

Дефицит белка в рационе может ухудшить состояние мышц и кожи. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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Белки используются телом для построения мышц, волос, ногтей и кожи. Также белки необходимы для транспортировки молекул, иммунной защиты и обмена веществ. Если организму не хватает белка, он будет его экономить, в результате может ухудшиться состояние кожи и мышц. Это особенно опасно при травмах, когда телу нужно перестраивать поврежденные ткани. Поэтому важно ежедневно потреблять достаточно белка.

Норма потребления рассчитывается индивидуально, но в среднем взрослому малоактивному человеку нужно 0,8 г белка на кг веса, более активным — 1,2 г на кг веса.