Эксперт рассказала о пользе нейрогимнастики для мозга

Психотерапевт и нейропсихолог Анна Пилоян рассказала о пользе, которую приносит нейрогимнастика детям и взрослым.

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Нейрогимнастика — комплекс упражнений, направленный на развитие разных участков мозга, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

Упражнения на координацию и баланс направлены на то, чтобы гармонизировать работу обоих полушарий. Детям это помогает в развитии. Людям в возрасте упражнения полезны, так как стимулируют работу мозга, который «устал от опыта и впечатлений».

Кроме того, комплекс можно дополнить дыхательной гимнастикой, отметила Пилоян.

Так, делая вдох через нос и надувая живот, вслух произносится: один, два, три, четыре, пять. Потом, делая выдох через рот и сдувая живот, вслух произносится: пять, четыре, три, два, один.

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