Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала россиянам о главных полезных свойствах кабачков. Об этом пишет издание Life.

Врач призвала чаще есть кабачки, потому что в их составе много клетчатки, кальция, калия, магния, фосфора, железа, витаминов С, К, РР, витаминов группы В. Благодаря столь обширному составу питательных веществ этот продукт улучшает пищеварение, укрепляет кости и суставы и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, объяснила Кашух.

Также гастроэнтеролог отметила, что кабачки — низкокалорийный овощ, поэтому строгих ограничений по их употреблению нет. По ее словам, взрослым людям в день можно съедать до 400 граммов этого продукта в сыром, запеченном или тушеном виде. При этом врач посоветовала не жарить кабачки на масле и не заправлять их майонезом, так как это резко повышает калорийность готового блюда и может привести к набору веса.

Ранее Кашух назвала петрушку самой полезной зеленью. По ее словам, в петрушке содержится в три раза больше витамина С, чем в апельсине.