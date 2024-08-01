Вода — это источник жизни на Земле. Но для поддержания здоровья важно её употреблять правильно.

Никогда не мыть кулер для воды. На самом деле вода загрязняется, когда проходит через внутренние элементы кулера. Промывать эти ёмкости нужно раз в месяц, а летом — каждые две недели. Кулеры, которые стоят в офисе, мыть необходимо ещё чаще.

Пить водопроводную воду сразу после кипячения. Перед кипячением нужно, чтобы вода отстоялась. Только после этого ставьте её на огонь. Когда вода закипит, откройте крышку и подождите ещё три минуты. Далее выключите огонь. Благодаря такой последовательности действий хлора в воде будет безопасное количество.

Пить только бутилированную воду. В одноразовых пластиковых бутылках есть вещества, способные привести к хронической интоксикации организма. Если вы не выпьете воду сразу после открытия бутылки, то эти вещества проникнут в неё. По этой причине воду в бутылках нельзя нагревать и держать на солнце. Лучше купите качественную мнгоразовую бутылку и наливайте воду в неё.

Пить воду, которую несколько раз кипятили. Если после первого кипячения вы не выпили всё воду в чайнике, то лучше её вылить и налить новую. Всё потому, что в кулере вода нагревается максимум до примерно 90 градусов Цельсия, то есть до кипения она не доходит.

Пить воду только при жажде. Известно, что это ощущение возникает, когда организм потерял минимум 1% жидкости.

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Пить менее шести стаканов воды в сутки. Из-за нехватки воды может развиться повреждение почек и мочевого пузыря. Взрослым людям, которые живут в мягком климате и мало двигаются, необходимо пить в день не менее 1,2 л жидкости, а это примерно шесть стаканов.

Заменять воду напитками. Известно, что различные сладкие напитки снижают аппетит, негативно сказываются на пищеварении и не восполняют баланс жидкости в организме.

Не пить воду по утрам. Особенно полезно употреблять воду с утра людям среднего возраста и пожилым.

Не пить воду после солёного. Лучше всего после солёной еды выпить обычную воду или воду с лимоном.

Не пить воду перед сном. Перед отходом ко сну рекомендуется сделать хотя бы небольшой глоток воды. Особенно актуально это для пожилых.

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