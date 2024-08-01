На ночь глядя: восемь продуктов, чтобы лучше засыпать

Люди делятся на две категории — тех, кто любит пожевать чего-то на ночь глядя — и тех, кто боится в этом признаться. Нет, есть конечно, ЗОЖ-ные феи, которые ужинают листиком салата в пять вечера и потом радостные ложатся спать. Но они встречаются реже, чем розовые фламинго.

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Если сама мысль о грядущем сне вызывает у вас кошмары наяву, обратите внимание на то, что вы едите.

«Лучшие продукты, которые стоит употреблять перед сном, могут значительно улучшить процесс засыпания и сам сон. А он может помочь снизить риск развития некоторых хронических заболеваний, поддерживать здоровье мозга и укреплять иммунную систему», — рассказывает нутрициолог Елена Мухина.



По этой причине, кстати, обычно рекомендуется спать до девяти часов непрерывно каждую ночь, хотя многим людям это дается с трудом — соцсети сами же себя не пролистают? Вот восемь лучших продуктов и напитков, которые вы можете употреблять перед сном для улучшения качества сна.

Миндаль

Это отличный источник многих питательных веществ. Регулярное употребление миндаля может помочь снизить риск заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечные.

«Это связано с полезными мононенасыщенными жирами, клетчаткой и антиоксидантами, которые содержатся во вкусных и полезных орехах. А еще в них есть витамин B и магний, которые могут способствовать лучшему сну», — объясняет Елена.



Кроме того, миндаль, как и несколько других видов орехов, является источником гормона мелатонина, который регулирует внутренние часы и сигнализирует организму о необходимости отправляться в постель.

Индейка

Эта птица вкусная, питательная и богата белком, который важен для поддержания силы мышц и регулирования аппетита, в ней есть рибофлавин, фосфор и селен. Индейка также содержит аминокислоту триптофан, которая увеличивает производство мелатонина и может вызывать сонливость.

«Существуют данные о том, что потребление умеренного количества белка перед сном связано с лучшим качеством сна, включая меньшее количество пробуждений в течение ночи», — утверждает нутрициолог.



Ромашковый чай

Это популярный травяной чай, который может предложить множество преимуществ для здоровья.

«Он известен своими флавонами — это класс антиоксидантов, которые уменьшают воспаление, часто приводящее к хроническим заболеваниям, таким как рак и сердечные недуги. Кроме того, ромашковый чай обладает уникальными свойствами, которые могут помочь улучшить качество сна», — говорит Елена.



В частности, ромашковый чай содержит апигенин. Этот антиоксидант связывается с определенными рецепторами в мозге, которые могут способствовать сонливости и уменьшать бессонницу.

Киви

«Низкокалорийный и очень питательный фрукт, и его употребление может принести пользу вашему пищеварению, уменьшить воспаление и снизить уровень холестерина. Эти эффекты связаны с высоким содержанием клетчатки и каротиноидных антиоксидантов», — утверждает Елена.



Снотворные эффекты киви иногда приписывают серотонину — это гормон, который помогает синтезу мелатонина, а он, в свою очередь, регулирует циркадные ритмы.

Вишневый сок

Известен своими снотворными свойствами благодаря высокому содержанию триптофана и мелатонина, и его даже изучали на предмет его роли в облегчении бессонницы.

Жирная рыба

Лосось, тунец, форель и макрель невероятно полезны. Их отличительная особенность — это исключительное количество витамина D. Кроме того, жирная рыба богата полезными омега−3 жирными кислотами, особенно эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA), которые известны своим противовоспалительным действием.

«В сочетании с витамином D, омега−3 жирные кислоты могут помочь защитить от сердечных заболеваний и улучшить здоровье мозга», — подчеркивает Елена.



Грецкие орехи

Это популярный вид орехов, богатых питательными веществами и отличным источником полезных жиров, включая омега−3 жирные кислоты и линолевую кислоту. Грецкие орехи изучались на предмет их способности снижать уровень холестерина, который является основным фактором риска сердечных заболеваний. А еще они снижают уровень стресса.

Чай из пассифлоры

Еще один травяной чай, который традиционно используется для лечения ряда заболеваний. Он богат флавоноидными антиоксидантами, которые известны своей ролью в уменьшении воспаления.