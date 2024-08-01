Жиры: почему они не только вредны для фигуры и здоровья, но и полезны

Помните, в конце прошлого века жиры вдруг стали чуть ли не главной страшилкой диетологов: их объявили основной причиной набора лишнего веса и риска возникновения кучи заболеваний — в частности, сердца и сосудов. Но исследователи тех времен совершенно выпускали из виду, что люди в контрольных группах ели очень мало клетчатки, зато потребляли огромное количество сахара. Который со всех сторон куда опаснее жиров. Разберемся с главными мифами.

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Жир вреден для здоровья

Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что все жиры вредят вашему здоровью. На самом деле жиры — это важнейшие питательные вещества, необходимые вашему организму для нормального функционирования.

«Мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры полезны для сердца, мозга и общего самочувствия. Они содержатся в таких продуктах, как оливковое масло, масло канолы, авокадо, орехи, семечки и жирная рыба, например лосось», — рассказывает нутрициолог Елизавета Девяткова.



Потребление жиров приводит к набору веса

Идея о том, что употребление жиров напрямую ведет к увеличению веса, является устойчивым мифом. Правда в том, что вес тела зависит от множества сложных факторов, а тело должно быть разных форм и размеров.

«Генетика является важным фактором, влияющим на изменение массы тела. Кроме того, мы должны учитывать такие факторы, как сон, стресс, доступ к медицинскому обслуживанию, занятия спортом и рацион человека в целом. Скажем, в газировке нет жиров вовсе, означает ли это, что если пить только ее, то набора веса не произойдет?» — предлагает подумать Елизавета.



Головоломка здоровья гораздо шире. Здоровые жиры могут быть частью сбалансированной диеты и даже необходимы для различных функций организма.

Насыщенные жиры всегда вредны

Насыщенные жиры долгое время считались диетическими злодеями, ассоциирующимися с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако последние исследования привели к более взвешенному мнению.

«Хотя полезно ограничить потребление насыщенных жиров, особенно из таких источников, как полуфабрикаты и фастфуд с высоким содержанием жира, некоторые насыщенные жиры, например содержащиеся в кокосовом масле, могут быть частью сбалансированной диеты при умеренном потреблении», — говорит Елизавета.



Лучше всего подходят низкожировые и обезжиренные диеты

Диеты с низким содержанием жиров когда-то провозглашались как путь к хорошему здоровью, но этот миф был развенчан. Некоторые экстремальные диеты пропагандируют полный отказ от жиров, считая, что это ключ к хорошему здоровью.

«Сокращение потребления жиров до очень низкого уровня может привести к недостаточному потреблению основных питательных веществ. Жир необходим для усвоения жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), выработки гормонов и общего самочувствия. Диета с низким или нулевым содержанием жиров может привести к серьезному дефициту питательных веществ и проблемам со здоровьем», — предостерегает Елизавета.



В общем, вместо того чтобы демонизировать жиры или следовать экстремальным диетам, важно сосредоточиться на осознанном выборе.