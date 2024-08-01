Медик перечилила крайне опасные свойства помидоров

Не всем людям можно есть помидоры, рассказала NEWS.ru диетолог Алена Барредо. Например, они противопоказаны при подагре и нарушении белкового обмена, потому что содержат слишком много пуриновых и пиримидиновых оснований. Эти вещества повышают уровень мочевой кислоты в организме, что приводит к обострению подагры и боли в суставах.

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Также в томатах много лектина — вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите, — посоветовала она.



Врач добавила, что при хронических аутоиммунных патологиях, например аутоиммунном тиреоидите или ревматоидном артрите, употребление помидоров лучше ограничить из-за того же лектина, провоцирующего воспалительные процессы в организме. При аутоиммунном процессе иммунитет работает против своих тканей, а лектин может усугублять этот процесс, добавила врач.

Кроме того, помидоры противопоказаны людям с проблемами ЖКТ. К таковым относятся обострения гастрита, воспаления двенадцатиперстной кишки, а также язва желудка.

В них много щавелевой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ, отсюда усиление болей. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть, — подытожила медик.



Ранее Барредо рассказала NEWS.ru, что симптомами резкого падения уровня сахара в крови являются повышенная потливость, дрожь в теле и руках, головокружение и помутнение в глазах. Внезапные изменения могут говорить о длительном голодании или проблемах с поджелудочной железой. Она подчеркнула, что подобное состояние в ряде случаев говорит о развитии сахарного диабета первого и второго типов.