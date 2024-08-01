Стоматолог дал советы по использованию скребка для языка

Гигиена полости рта, как правило, заключается в чистке зубов дважды в день, использовании ополаскивателя и регулярном посещении стоматолога. Однако бывает, что этих мер недостаточно для сохранения свежести дыхания. Специалисты напоминают об еще одной процедуре, которая может помочь решить проблему неприятного запаха изо рта – чистке языка с помощью специального скребка.

Скребок для языка – это инструмент из пластика, нержавеющей стали или меди, которым можно аккуратно очистить поверхность языка. Многие бактерии обитают именно на поверхности языка – и с помощью соскабливания можно уменьшить количество микробов во рту, вызывающих неприятный запах. Использование скребка также может улучшить чувство вкуса, – приводит WG слова доктора стоматологических наук Фрэнка А. Скэннапьеко.



Процедура может оказаться полезной и для общего здоровья. При очистке языка от вредных бактерий, снижается риск воспаления десен и кариеса, которые влияют на развитие ряда болезней, включая сердечные патологии.

Важно использовать скребок для языка правильно. Следует высунуть язык, а затем, начиная с задней части языка, аккуратно провести скребком по всей поверхности, двигаясь к передней части. Нужно слегка надавить, но без образования дискомфорта и болезненных ощущений. (Слишком интенсивное соскабливание может привести к раздражениям и повреждениям сосочков). Рекомендуется повторить движение один-два раза, между подходами ополаскивая скребок теплой водой. В конце следует прополоскать рот водой. Желательно очищать язык дважды в день. До или после чистки зубов – принципиальной разницы не имеет.

После использования скребок необходимо промыть горячей водой, иначе на нем начнут скапливаться бактерии, которые в дальнейшем отправятся в рот. Как вариант – использовать одноразовые скребки.