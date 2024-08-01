Гепатолог рассказала о неожиданных напитках с желчегонным эффектом

Названа неожиданная польза кофе. Известно, что этот напиток обладает мочегонными свойствами, из-за чего эксперты советуют не злоупотреблять им. Однако, как оказалось, кофе также выводит желчь. Об этом рассказала гепатолог Наталья Васильева.

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Правильное питание – залог правильной работы желчного пузыря, отвечающего за работу организма. Например, желчь участвует в расщеплении жиров пищи, перистальтике тонкого кишечника, а также продукции слизи и гормонов холецистокинина и секретина, отвечающих за пищеварение.

Вместе с тем желчь помогает вывести из организма холестерин и билирубин, добавила в разговоре с «Газетой.ру» гепатолог Наталья Васильева.

Образуется желчь в желчных протоках клетками печени — гепатоцитами. После вместе с протоком поджелудочной железы она попадает в 12-перстную кишку.

В норме желчь должна выделяться равномерно. Однако нарушение режима питания приводит к ее застою. В результате такое состояние приводит к образованию воспалительного процесса, повышению уровня холестерина и камням в желчном пузыре.

По словам Васильевой, для того, чтобы желчный пузырь работал без перебоев, а желчь выводилась равномерно, нужно не только питаться по расписанию, но и употреблять достаточное количество жидкости.

При этом желчегонным эффектом обладает не только вода, но и кофе и соки, отметила врач.

Кроме того, Васильева рекомендовала включить в рацион корицу, имбирь, мед, овсянку, твердые сорта пшеницы, гречку, рис, а также фрукты, овощи и зелень.

Эксперт объяснила, что клетчатка, содержащаяся в них, помогает быстрее наесться, уменьшает калорийность пищи и улучшает перистальтику кишечника. Благодаря этому желчь не скапливается в организме, а выводится естественным путем.

Ранее эксперты предупредили о губительном воздействии зеленого чая на печень, а также посоветовали отказаться от привычки пить чай с молоком.