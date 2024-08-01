Эксперт предупредила об опасных последствиях недосыпа для сердца

Хронический недосып негативно сказывается на здоровье человека, предупредила эксперт Минздрава России Любовь Дроздова. По ее словам, человек, который постоянно не высыпается, страдает от ожирения, проблем с сердцем и нервами.

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Сон – важная составляющая для восстановления сил, укрепления иммунитета и выведения токсинов из организма. Кроме того, именно во время сна в памяти закрепляется полученная в течение дня информация.

Поэтому важно уделять сну должное внимание, подчеркивает эксперт Минздрава РФ Любовь Дроздова.

По словам специалиста, если человек испытывает постоянный недостаток сна, его организм не успевает восстановиться, что приводит к нарушениям со стороны сердечнососудистой и эндокринной систем.

В конечном счете это может привести к проблемам с сердцем, лишнему весу, а также психоэмоциональным нарушениям, добавила Дроздова в разговоре с «Известиями».

Кроме того, доказано, что хронический недосып вызывает скачки артериального давления, а также повышение уровня цитокинов. Эти вещества задействованы в процессах хронического воспаления в организме, что является причиной развития многих болезней.

Что касается набора лишнего веса, это происходит за счет одновременного снижения уровня лептина, сдерживающего аппетит, а также повышения гормона грелин. Последний отвечает за желание перекусить.

Вместе с повышенной выработкой кортизола, гормона стресса, у человека повышается аппетит. В результате переедание становится причиной ожирения.

По словам Дроздовой, хронический недосып не всегда связан с тяжелым графиком. К примеру, уснуть вовремя мешают гаджеты, а на качество сна влияет как температура в спальне, так и освещение. Поэтому она рекомендует ложиться спать в полной темноте в помещении, где температура воздуха не выше 19 градусов.

Ранее сообщалось, что недосып увеличивает вероятность деменции, а также оказывает влияние на здоровье кишечника.