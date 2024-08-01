Раскрыт лучший способ для роста мышц

Для эффективного роста мышц лучше тренироваться до отказа в изнуряющем темпе
Оказалось, что для идеального эффекта при наращивании мышечной массы число повторений должно быть как можно меньше. Если человек уже не может выполнять упражнение верно, то это сигнал достижения нужного результата.
Таким образом, тренировка до отказа стала ключом для улучшения физических показателей. Для этого вывода ученые проанализировали 55 научных работ. Статистический анализ показал, что только изнуряющий темп тренировок способен принести результат.
К конечной фазе спортсмен должен иметь в запасе силы еще на 3-5 повторов. По данным журнала Sports Medicine, следуя данным установкам человек выйдет на работу по принципу “до отказа”.
Возможно, подобная стратегия в долгосрочной перспективе принесет негативные последствия в виде производительности и восстановления, не исключают ученые.
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