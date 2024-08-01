Назван продукт, способный замедлить старение и закупорку сосудов

Чтобы замедлить старение и закупорку сосудов, стоит добавить в рацион сливочное масло, посоветовала диетолог София Кованова. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что адекватное употребление масла — до 10 г в сутки — способствует выведению из организма избытка холестерина и нормализации липидного обмена.

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Сливочное масло — не просто кусок жира. Адекватное употребление способствует выведению из организма избытка холестерина, нормализует липидный обмен, что важно для больных сахарным диабетом легкой и средней тяжести, улучшает качество кожи, а также нормализует секрецию инсулина, — пояснила диетолог.



Кроме того, уточнила она, в масле содержится большое количество калия, кальция, фосфора селена и других необходимых организму микроэлементов. Стоит добавить данный продукт в рацион и пожилым, страдающим от низкой плотности костной ткани, а также людям, у которых часто бывают травмы опорно-двигательного аппарата.

Также сливочное масло обладает желчегонным свойством и благотворно влияет на кроветворение и работу нервной системы. При этом масло может противодействовать образованию атеросклеротических бляшек — накоплению гомоцистеина, который скапливается на внутренних стенках всех сосудов и является одной из причин старения, — заключила Кованова.



Нутрициолог Вероника Гусакова ранее рассказала, что регулярное употребление чеснока снижает уровень плохого холестерина в крови, а также нормализует артериальное давление. Она отметила, что данный продукт способен предотвратить развитие атеросклероза или заражение вирусом гриппа.