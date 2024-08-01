Названы смертельно опасные продукты для сердца

Доктор медицинских наук Алексей Березников перечислил продукты, которые будут положительно и негативно сказываться на состоянии сердца.

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— Сердце извлекает энергию в процессе расщепления жиров. Если нет атеросклероза и возраст молодой, то будет полезно употребление жиров. Полиненасыщенные жирные кислоты улучшают обмен липидов, уменьшая проявления атеросклероза. Так, арахидоновая кислота, улучшающая обмен в миокарде и препятствующая развитию атеросклероза, содержится в сале, — цитирует его РИА Новости.



Он рассказал, что на основе полиненасыщенных жирных кислот делают лекарства. Например, омакор содержит компоненты рыбьего жира. Для сердечно-сосудистой системы полезны горчичное, льняное, рыжиковое и подсолнечное масло.

Медик предупредил, что сердечно-сосудистой системе вредит соленая пища, так как она задерживает воду, увеличивает объем крови и нагрузки на сердце. Сюда же относится и спиртное.

Злоупотребление пивом нарушает жировой обмен и ведет к ожирению сердца. Это может привести к внезапной смерти. Также большую угрозу представляют слабоалкогольные напитки с высоким содержанием сахара.

Патологические процессы в крови увеличивают риски образования тромбов, которые могут привести к инсульту или инфаркту. На эти процессы напрямую влияет густота крови человека. Об этом сообщил врач-кардиолог Олег Голощапов.