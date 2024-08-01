Почему в России все чаще сталкиваются с проблемой лишнего веса

Россияне все чаще страдают от лишнего веса из-за малоподвижного образа жизни, поделилась с MIR24.TV диетолог Анастасия Павлюк-Павлюченко. По ее словам, в этом виноваты самокаты и работа в офисе.

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Врач отметила, что россияне, живущие в мегаполисах, страдают от недостатка физической активности. В больших городах развивается транспортная сеть, к тому же появляются альтернативные методы передвижения вроде электросамокатов. При этом человек, работая в офисе, также мало двигается из-за отсутствия возможностей для этого.

Наш организм ленив по сути своей, поэтому всегда выбирает короткий и оптимальный по энергозатратам маршрут. То же самое на работе и дома: кино на диване, доставка продуктов. Из этого и складывается лишний вес, — подчеркнула Павлюк-Павлюченко.



Она добавила, что на набор веса влияет также неправильный режим сна. Например, уровень контролирующих аппетит гормонов падает из-за постоянного недосыпа, к которому добавляется постоянный стресс, который люди часто «заедают».

Пока лето, стоит больше гулять, а также начать ходить в тренажерный зал. Не забывайте, что наш организм — это система, в которой все связано. Поэтому избегайте стресса и высыпайтесь, — посоветовала диетолог.



Росстат ранее сообщил, что в России за последние пять лет доля людей с избыточным весом выросла до 62,5%. Отмечается, что в 2018-м этот показатель был на отметке 61,7%.