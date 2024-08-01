Диетолог рассказал о связи любви к сладкому со старением

Добавленный сахар в еде ускоряет старение организма, поделилась с «360» диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко. По ее словам, в этом виноват токсичный процесс гликации.

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Так, добавленный сахар — это сахар, используемый при производстве какого-либо продукта. Он добавляется к тому, что человек употребляет в течение дня, объяснила Лазуренко. Диетолог добавила, что гликация повышает риск преждевременного старения, когда сахар в организме вступает в связь с белками и жирами, образуя продукты гликации. Этот процесс нормален, однако чрезмерное употребление сахара или проблемы с метаболизмом могут привести к неблагоприятным последствиям.

"Продукты гликации накапливаются в тканях и оказывают токсическое воздействие на клетки, которые провоцируют так называемый окислительный стресс, неинфекционное воспаление, в разы ускоряют процессы старения и незапрограммированной гибели клеток", — указала врач.



Она отметила, что гликация влияет на развитие таких болезней, как сахарный диабет, ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы, которые сильнее проявляются с возрастом и могут ускорять процесс старения.

Лазуренко посоветовала внимательно изучать состав продуктов, есть меньше сладкого и простых углеводов, регулярно проходить диспансеризацию, следить за уровнем сахара в крови и придерживаться здорового образа жизни.

Врач-эндокринолог Лариса Щербакова ранее рассказала, что кровь на сахар необходимо сдавать минимум раз в год. Специалист подчеркнула, что анализ является основным тестом, позволяющим определить концентрацию глюкозы в крови.