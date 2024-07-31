Специалист посоветовала отказаться от покупки ягод на развес

В сезон ягод, когда созревают малина, смородина, крыжовник, черника и голубика, москвичам порекомендовали не покупать эти плоды на развес. Об этом заявила специалист МосГИК Елена Павлова в беседе с агентством городских новостей «Москва».

«Лучше выбирать ягоды, расфасованные в индивидуальные упаковки из твердых материалов, а не россыпью», — отметила она.



По словам эксперта, ягоды, которые продаются на развес, во время перекладывания из одной емкости в другую выделяют сок, из-за чего сокращается срок их хранения.

Павлова добавила, что зрелость ягод можно определить по их цвету и мягкости. Она также уточнила, что плоды стоит хранить при нулевой температуре и мыть непосредственно перед употреблением. Ягоды, купленные с веточкой и листочками, рекомендуется отделять от них не раньше, чем перед употреблением.

Кроме того, специалист посоветовала замораживать свежие ягоды в герметичных емкостях, но перед этим тщательно их промывать и высушивать на бумажном полотенце.

Ранее россиянам дали советы по выбору лучшей клубники. Так, при выборе этой ягоды необходимо обращать внимание на ее цвет. Также ягоды должны быть упругими, без мягких или продавленных участков.