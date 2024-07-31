Назван неочевидный способ выглядеть моложе

Исследователи нашли связь между молодым биологическим возрастом на клеточном уровне и употребления минимального количества сахара, сообщила в своем Telegram-канале диетолог Зухра Павлова со ссылкой на публикацию в JAMA. Отмечается, что испытуемыми были исключительно женщины.

Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили связь между соблюдением диеты с малым количеством добавленного сахара с более молодым биологическим возрастом на клеточном уровне. <…> Самые лучшие результаты показали приверженцы средиземноморской диеты. При этом каждый грамм добавленного сахара приводил к увеличению биологического возраста, — предупредила Павлова.



По словам диетолога, отказ от 10 граммов добавленного сахара в день можно сопоставить с переводом биологических часов на 2,4 месяца назад. Вначале может быть сложно, но со временем организм сам начнет тяготеть к здоровой пище.

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