Как правильно сбалансировать вещества в пище для оптимальной потери веса

Макросы, или макронутриенты, — это питательные вещества, которые дают вашему телу энергию для функционирования и выполнения повседневных дел. Основные среди этих веществ — белки, жиры и углеводы.

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Жиры дают нашему организму больше калорий на грамм: 9 ккал на 1 г против 4 ккал на 1 г. Поэтому их нужно потреблять меньше, чем белков и углеводов.

Углеводы — это основной источник энергии для тела. Они расщепляются на глюкозу.

Белок является ключом к построению и восстановлению мышц и тканей. Он также нужен для выработки гормонов, ферментов и других химических веществ в организме. Благодаря этому веществу вы будете дольше оставаться сытыми.

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Вот несколько советов по тому, как лучше сбалансировать белки, жиры и углеводы для снижения веса.

Обязательно включайте в рацион достаточное количество белка. Это позволит сохранить мышцы и насытит вас. В идеале нужно потреблять белок во время каждого приёма пищи. Необходимо, чтобы в этом случае постный белок составлял 1/4 тарелки.

Следите за потреблением углеводов. Выбирайте сложные углеводы. В том числе овощи, фрукты, цельные зёрна. Употребляйте их вместо простых сахаров. При каждом приёме пищи рекомендуется заполнять 1/4 тарелки углеводами с высоким содержанием клетчатки.

Употребляйте больше некрахмалистых овощей. Это цветные овощи, такие как брокколи, желтая тыква, цуккини, спаржа, красный болгарский перец, морковь и т. д. В идеале они должны занимать 1/2 тарелки во время каждого приёма пищи.

Используйте полезные жиры в качестве гарнира. К ним относятся орехи, авокадо, семена и оливковое масло.

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