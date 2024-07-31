Что эффективнее для похудения: плавание или бег

И бег, и плавание — это фантастический способ сжигать калории. Но какой из них лучше выбрать?

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Бег имеет высокую интенсивность, поэтому он заставляет сердце биться чаще, заставляет мышцы работать. Это повышает скорость обмена веществ, поддерживает его на высоком уровне, максимально увеличивая сжигание калорий в течение дня. Плавание же предлагает тренировку всего тела без сильной нагрузки на суставы.

Кроме того, бег улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, укрепляет кости, поднимает настроение. Также он идеально подходит для тех, кто стремится сбросить вес и улучшить общее самочувствие.

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Плавание может стать любимым занятием у тех, кто восстанавливается после травм или ищет благоприятные для суставов упражнения.

Бег и плавание позволяют задействовать различные группы мышц, от ног до корпуса и рук, но по-разному. Бег в первую очередь нацелен на увеличение силы и выносливости нижней части тела, а благодаря плаванию вы задействуете мышцы всего тела.

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