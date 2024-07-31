Перечислены самые эффективные способы укрепить мышцы ног

Несколько простых упражнений помогут сделать ноги крепкими и выносливыми, рассказали врач спортивной медицины высшей категории, мастер спорта по марафон­скому бегу Владимир Нечаев и тренер по оздоровительному фитнесу Ольга Чижевская. Самые эффективные способы укрепить мышцы они раскрыли россиянам в беседе с aif.ru.

По словам экспертов, сделать ноги крепче поможет упражнение «виртуальный стул».

«Подойдите к стене и прислонитесь к ней спиной. Согните колени и спуститесь вниз, словно вы сидите на невидимом стуле. Задержитесь в этом положении на несколько секунд», — описали технику выполнения упражнения специалисты.



Кроме того, для ног полезно упражнение «сила сопротивления». Для его выполнения нужно сесть на пол, вытянув ноги перед собой, зацепить стопы фитнес-резинкой, держать ее руками, а стопами стараться растягивать резинку, преодолевая сопротивление.

Также для ног будет полезно упражнение «скалолаз», рассказали тренеры. Для его выполнения они рекомендуют встать в планку, опершись на предплечья и пальцы ног и расположив спину параллельно полу. После нужно поочередно подтягивать к животу то одну, то другую ногу в течение минут, пока в руках не возникнет сильное напряжение.

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