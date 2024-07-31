Перечислены самые опасные сидячие профессии

Современный мир – это мир технологий и сидячей работы. Финансисты, IT-специалисты, логисты, маркетологи, PR-менеджеры и даже госслужащие проводят большую часть своего дня за компьютером. По данным проктолога Анастасии Травниковой, финансисты и IT-специалисты сидят на работе около 95% времени, а остальные профессии, упомянутые выше, - примерно 80%.

Такой образ жизни чреват серьезными последствиями для здоровья. Гиподинамия, то есть недостаток движения и низкая физическая активность, становится тихим врагом, который подкрадывается незаметно, но приводит к серьезным проблемам. Какие опасности таит в себе сидячий образ жизни? Недостаток движения приводит к замедлению метаболизма и накоплению жировой массы. Длительное сидение приводит к застою крови в венах, что может стать причиной геморроя, варикоцеле и других проблем с венами нижних конечностей. Неправильная поза за компьютером приводит к перенапряжению мышц спины, что может спровоцировать сколиоз, остеохондроз и межпозвоночные грыжи. Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Сидячий образ жизни может привести к депрессии, тревожности, ухудшению памяти и концентрации внимания.

Не стоит паниковать! Есть ряд простых, но действенных правил, которые помогут вам сохранить здоровье, даже если ваша работа предполагает большую часть времени проводить сидя. Каждые 30-40 минут вставайте из-за стола, разминайтесь, делайте простые упражнения, ходите по офису. Плавание, бег, фитнес, танцы - выбирайте то, что вам нравится. Рекомендуется заниматься спортом не менее 30 минут два-три раза в неделю. Даже 15-минутная прогулка во время обеденного перерыва или после работы поможет улучшить кровообращение, снизить стресс и повысить настроение.

Ранее иммунолог Андрей Продеус также рассказал, чем опасна привычка есть суп очень горячим. Кроме того, своим мнением на эту тему поделился гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он также считает, что горячие супы опасны. Более того, он рассказал, как часто стоит есть супы, и какие из них считаются самыми полезными.