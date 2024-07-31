Почему спать нужно ложиться до полуночи

Спать лучше ложиться до полуночи, а в идеале засыпать - в 22-23 часа, рассказала заведующая кафедрой поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава Вера Ларина, пишет aif.ru.

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Она пояснила, что именно в этот период в организме вырабатывается гормон сна - мелатонин, который помогает засыпанию. Он синхронизирует биоритмы организма человека и влияет на увеличение продолжительности жизни.

Ларина подчеркнула, что качественный сон важен для здоровья человека.

На сон приходится примерно треть жизни человека. При этом новорожденные должны спать 10-18 часов в сутки, взрослому человеку достаточно 7-9 часов сна, после 65 лет его длительность сокращается.