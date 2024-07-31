Сомнолог назвал оптимальную дозировку мелатонина

Российские врачи чаще всего назначают пациентам три мг.

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Применение препаратов с более высоким содержанием гормона «необоснованно».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала врач Елена Царёва. Доктор подчеркнула, что употреблять медикамент необходимо в темноте.

«Есть дозировка, которая более-менее оптимальная, — это не меньше одного миллиграмма, потому что именно это граница нарастания сонливого эффекта мелатонина. Мы, как правило, используем низкие дозировки у сменных работников, чтобы они могли днём поспать. В большинстве своём вечерняя дозировка в России распространена в виде трёх миллиграммов. Дозировка в 10 миллиграммов, которая распространена в зарубежных странах — необоснованна. В России чаще всего — три миллиграмма. Можно смело брать. Эффект мелатонина зависит не столько от дозировки, сколько от того, как человек принимает мелатонин, в каких условиях это происходит. Мелатонин в крови очень чувствителен к свету. Если, например, человек спит, и тут он внезапно проснулся и включил свет, мелатонин в его крови резко упадёт из-за воздействия света на сетчатку, поскольку эти процессы взаимосвязаны. Если человек следует инструкции — [принимает мелатонин — прим. ГМ] за 30-40 минут до засыпания, то он эти 40 минут может проводить в условиях освещённости, либо воздействия гаджетов с экранами, которые светятся, соответственно, всосавшийся мелатонин, который делает это быстро, сразу будет падать в крови. Правильный приём мелатонина — в темноте. Эффект теряется из-за света».



Царёва добавила, что приём мелатонина может способствовать изменению «характера сновидений».

«Сам сонливый эффект, который мы ожидаем от препаратов, которые влияют на сон, у мелатонина крайне низкий. Сами производители не позиционируют мелатонин как снотворное. Чаще всего я встречаю у своих пациентов изменение характера сновидений, то есть сны становятся яркими как мультики. Реже бывают какие-то негативные ассоциации со сном».



Ранее Царёва допустила возможность похудения во время сна. Ночью вырабатываются гормоны, превращающие жир в энергию. В частности, за эту функцию отвечает тестостерон.