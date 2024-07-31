Остеопат перечислил эффективные упражнения для здоровья спины

Один из важных принципов работы с позвоночником — это аккуратность. Особенно в области шейного отдела. О том, как правильно делать упражнения на спину «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат, основатель федеральной сети остеопатических клиник Владимир Животов.

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«Тело привыкло к тому положению вещей, которое было много лет. Если вы резко начнете его менять, организм может не выдержать, могут усилиться боли. Поэтому начинать выполнять упражнения нужно очень бережно, чтобы избежать обострений. Если у вас обострились хронические боли в спине, нужно дождаться, пока они стихнут, а потом начать выполнять упражнения. Во время выполнения упражнений допустим дискомфорт, хруст. Но сильной болезненности быть не должно», — начал эксперт.

Начать он предлагает с упражнения «водоросль».

«Грудная клетка — то место, с которым связана сутулость. Многие ощущают в грудном отделе болезненность при попытке разогнуться. Чтобы убрать скованность, будем использовать волнообразное движение позвоночника, в сочетании с дыханием при движении вперед и в сгибании — выдох. При движении назад — вдох. Есть четыре возможных типов дыхания: это вдох носом — выдох носом. Вдох носом — выдох ртом. Вдох ртом — выдох носом. Вдох ртом — выдох ртом. Запрокидывать голову нельзя. Задача — когда вы отклоняетесь назад, разгибайте грудной отдел настолько, насколько можете, достигая барьера подвижности», — рассказал эксперт.

Владимир Животов также рекомендовал сделать «лебедь».

«Руки складываем в замок за голову. При выдохе наклоняемся вперед. Скругляем грудной отдел и складываем локти. На вдохе выпрямляемся, прогибаемся в грудном отделе и открываем наши руки-крылья. И потом следующий мах — сгибание — выдох, разгибание — вдох. Не запрокидываем шейный отдел. Бережем шейные сосуды. Здесь подключаем мышцы рук, и когда вы отклоняетесь назад, стремитесь прогнуться в грудном отделе и как можно шире развести ваши руки. Таким образом активно укрепляются мышцы спины, которые держать осанку, и улучшается подвижность позвоночника», — рекомендовал остеопат.

И в завершение он рассказал, как сделать упражнение «лыжник».

«Одно из очень эффективных упражнений, которое одновременно и улучшает подвижность и очень легко и безопасно укрепляет мышцы спины, поясничного отдела, мышц ягодичной области. Представьте себя лыжником, который двигается по лыжне: отталкивается одной ногой, потом отталкивается руками. Здесь мы будем при сгибании подтягивать живот и выталкивать поясницу, чтобы ее активнее растянуть. При разгибании поднимаем ногу назад и руки наверх. Таким образом работают активно мышцы спины», — заключил Животов.