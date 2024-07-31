Эксперт рассказал о простом способе восстановления работы кишечника

От работы кишечника зависит правильное функционирование всех систем организма. Поэтому важно, что кишечная микрофлора была здоровой, подчеркивает завкафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ и д.м.н. Алексей Березников.

© runews24.ru

В случае, когда кишечник работает с перебоями, особое внимание эксперт рекомендует уделить продуктам, богатым лактобактериями, бифидобактериями и клетчаткой. Более всего этим критериям отвечают квашеные продукты, например, капуста.

По словам Березникова, квашеные овощи запускают процесс молочнокислого брожения в кишечнике, поскольку содержат лактобактерии.

Кроме того, в ряде случаев наладить работу кишечника могут молочные продукты. Речь о сметане, ряженке, простокваше, также богатых лактобактериями.

Зато от маринованных продуктов, консервов и антисептиков кишечник «встанет», что приведет к дискомфорту, нарушениям стула.

Также с осторожностью Березников рекомендовал относиться к продукции, содержащей вкусовые добавки, промышленные дрожжи быстрого действия. Они приводят к вздутию и урчанию, уточнил завкафедрой в разговоре с РИАН.

Также известно, что очистка кишечника не поможет наладить его работу. Ранее об этом рассказала врач-хирург и колопроктолог Нина Зубова. Более того, методы очистки кишечника могут серьезно навредить здоровью, например, печени — органу, отвечающему за естественную очистку организма от продуктов метаболизма, алкоголя и лекарств.

В результате регулярные процедуры по очистке кишечника грозят расстройствами пищеварения и даже к печеночной недостаточностью.

Также врач Михаил Гинзбург рассказал о последствиях дефицита клетчатки в рационе.