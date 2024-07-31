Врач объяснил, как выбрать активность для поддержания здоровья глаз

Лидия Садулаева, офтальмолог клиники 3Z, в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru пояснила, каким спортом рекомендуется заниматься при плохом зрении.

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«Если у вас плохое зрение, в частности близорукость, дальнозоркость или астигматизм, то рекомендуется обратить внимание на виды спорта с мелкими элементами, например, настольный теннис. Пристальное наблюдение за быстро передвигающимся объектом дает глазам положительную нагрузку, при этом нет необходимости поднимать тяжести и не наблюдается резкий перепад давления. Помимо этого, людям с плохим зрением полезны такие виды спорта, как классическая йога или занятия в гамаках, но при соблюдении определенных правил. Например, не рекомендуется выполнять перевороты в гамаке или же асаны головой вниз», - рекомендует врач.



Медик также уверена, что стоит также обратить внимание на гимнастику, растяжку, легкий бег, скандинавскую ходьбу или же езду на велосипеде, но, если вы планируете занятия на свежем воздухе, рекомендуется защищать глаза от солнца и пыли при помощи специальных очков.

«Если вы уже имеете проблемы со зрением, рекомендуется обратиться к офтальмологу за дополнительной консультацией на тему выбора вида спорта, подходящего именно вам с учетом текущего состояния глаз», - отметила Лидия Садулаева.



В заключении спикер добавила, что, если вас не устраивают имеющиеся ограничения, можно обсудить с врачом лазерную коррекцию зрения.