Эндокринолог рассказал, что нужно убрать из своего завтрака

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина призывает отказаться от привычки начинать день с сока, сладкого кофе и хлопьев. По ее словам, с ними в организм поступит порция глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом.

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Об этом она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Забудьте о хлопьях, колечках и хрустящих шариках, в составе которых в избытке сахар и мука. После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре», - предупредила Мария Калошина.



Врач рекомендует начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры, а через 20-30 минут порадовать организм белковым блюдом. Это могут быть яйца, творог, бобовые, рыба. Пользу принесут цельнозерновой хлеб и каши, причем не быстрого приготовления, а также сливочное масло.

Она подчеркнула, что завтрак не следует считать обязательным: главный критерий для времени первого приема пищи - наличие аппетита.