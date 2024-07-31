Врач назвал пользу и вред маслин и оливок

Доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал вещество, которое делает маслины и оливки полезными для здоровья. Также он озвучил их количество, безопасное для ежедневного приема в пищу. Об этом врач рассказал в эфире радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

«Полезным свойством является наличие в оливках масла, которое очень ценится в средиземноморской и французской кухне. Это масло обладает рядом оздоровительных свойств. Если мы в умеренных количествах употребляем такое масло, богатое омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, у нас снижаются риски воспалений, риски развития сосудистых заболеваний», – отметил Михаил Гинзбург.



По его словам, оливки и маслины по сути являются одним продуктом и не отличаются по составу. Единственное различие — цвет. Плоды весьма богаты витаминами, различными элементами и природными антиоксидантами. Врач особо указал на то, что маслины и оливки принимают в пищу в соленом или маринованном виде. Поэтому их употребление в больших количествах может стать критическим для сосудистой стенки и способствует развитию гипертонии. Лучше всего использовать эти плоды как небольшое дополнение к обычному рациону. Например, к гарниру будет вполне достаточно 2-3 единицы продукта.