«Верный путь к раку кожи». Как действуют средства с SPF

Дерматовенеролог Николаева: средства с более высоким показателем SPF надёжнее. Летом солнцезащитный крем важен как никогда. В это время больше всего активного солнца, от которого врачи призывают защищать свою кожу. Главный способ известен и прост, а вот в его тонкостях ещё стоит разобраться. Какое излучение опасно для кожи, как действуют средства с SPF и каким должен быть его уровень, «Секрет фирмы» узнал у врача.

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Почему важно защищаться от солнца

Как рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Марина Николаева, ультрафиолетовое излучение состоит из нескольких компонентов:

UVA-лучи (длинноволновые);

UVB-лучи (средневолновые);

UVС-лучи (коротковолновые);

Видимый свет;

Инфракрасное излучение.

Часть ультрафиолетового излучения — UVС- и большая часть UVВ-лучей — задерживается озоновым слоем и не достигает поверхности земли. Но те лучи, которым удалось пройти сквозь эту защиту, способны:

Проникать в кожу и повреждать её. Последствия: ранняя потеря упругости и эластичности кожи, образование морщин;

Вызывать воспаление в коже. Последствие: появление покраснения и болезненности — солнечного ожога;

Повреждать ДНК клеток. Последствие: рак кожи.

«ДНК — точка приложения ультрафиолета, он распознаёт его как мишень и заставляет изменять свою структуру. Постепенное накопление мутаций — медленный, но верный путь к раку кожи», — отметила врач.



По её словам, как правило, воздействие UVА-излучения вызывает появление пигментации (скопления пигмента меланина в слоях кожи, что может стать следствием различных процессов в организме — от естественного старения до гормональных нарушений), а UVB-излучения — солнечных ожогов.

Что такое индекс SPF

Индекс SPF (sun protection factor/фактор защиты от солнца) — это показатель степени защиты от части ультрафиолетовых лучей — UVB-излучения.

Но если оценивать степень защиты от солнечных лучей только по этому параметру, невозможно понять, насколько велик риск появления пигментации. Так можно лишь узнать, защитит ли средство кожу от появления ожога и «немедленного» повреждения.

«Индекс SPF говорит нам о том, во сколько раз дольше вы можете находиться под солнцем, не боясь покраснеть: например, человек, обгорающий через 5 минут, сможет загорать целых 50 с кремом с индексом 10», — объяснила Николаева.⠀



Но этот временной отрезок очень условен, так как постепенно снижается активность крема и степень защиты. Поэтому, вне зависимости от пигментированности кожи, специалист порекомендовала обновлять крем раз в 3 часа при нахождении на солнце и после каждого купания.

Не менее важна и защита кожи от UVA-лучей. Она снижает риск появления пигментации и преждевременного старения. На средствах обозначается разными символами, но чаще всего это надпись UVA в кружке / broad spectrum, или PA++++.

Какому значению SPF стоит доверять

Американская академия дерматологии рекомендует пользоваться средствами с SPF не менее 30, отметила собеседница «Секрета фирмы».

Правда, разница в степени защиты средств с SPF 50 и 30 незначительная — всего 2–3%, но это правило работает при нанесении солнцезащитного средства толстым и равномерным слоем.

«В жизни немного иначе — когда мы наносим в 2–3 раза меньше крема, чем нужно, каждая единичка SPF имеет значение. Средства с более высоким показателем SPF работают надёжнее», — сказала специалист.



Это особенно важно при: