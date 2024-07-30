Обнаружен неожиданный плюс недоедания

Периодическое недоедание может неожиданным образом влиять на продолжительность жизни, рассказала кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташева. Плюс недостатка питания она назвала россиянам в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Поташева обратила внимание на то, что многие ветераны Великой отечественной войны, несмотря на другой уровень медицины, питания и опыт боевых действия, дожили до следующего века. Поташева привела исследования ученых, касающиеся этого феномена.

«Выяснилось, что недостаток питания продлевает жизнь, хотя нам казалось, что это должно жизнь сокращать. Это сокращает жизнь, если это долго и постоянно. А если это периодическое недоедание или сокращение рациона, какое-то нерегулярное питание, то это жизнь удлиняет», — заверила врач.



Кроме того, отметила Поташева, на долгожительство положительно влияет физическая нагрузка: большая часть долгожителей физически активны до самого последнего дня, они много ходят, двигаются и работают — интеллектуально или физически.

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